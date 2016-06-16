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    «СЭ»: Ещенко проходит медосмотр в «Спартаке»

    32-летний защитник Андрей Ещенко проходит медосмотр в московском «Спартаке». Отметим, что агент футболиста Олег Артемов ситуацию комментировать отказался.

    Источник сообщает, что в случае успешного прохождения медосмотра москвичи объявят о подписании контракта с Ещенко.

    Опытный футболист прошлый сезон начинал в составе «Анжи», а весной перебрался в «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 июня 2016, 13:10

      Крайне сомнительное приобретение для Спартака. Если только на лавке очень много места образовалось вдруг... Ведь игрок-то очень даже "так себе"

      0
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      Рейтинг: +15

      SSC 16 июня 2016, 13:02

      Как только ушел из Анжи, они сразу вышли из зоны вылета. Как только пришел в Динамо, оно сразу вылетело.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 июня 2016, 12:59

      "Спартак" набирает неплохих футболистов, чтобы бороться за 5 место в РПЛ)

      0
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