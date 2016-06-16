«СЭ»: Ещенко проходит медосмотр в «Спартаке»

Крайне сомнительное приобретение для Спартака. Если только на лавке очень много места образовалось вдруг... Ведь игрок-то очень даже "так себе"
32-летний защитник Андрей Ещенко проходит медосмотр в московском «Спартаке». Отметим, что агент футболиста Олег Артемов ситуацию комментировать отказался.
Источник сообщает, что в случае успешного прохождения медосмотра москвичи объявят о подписании контракта с Ещенко.
Опытный футболист прошлый сезон начинал в составе «Анжи», а весной перебрался в «Динамо».