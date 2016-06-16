«СЭ»: Ещенко проходит медосмотр в «Спартаке»

32-летний защитник Андрей Ещенко проходит медосмотр в московском «Спартаке». Отметим, что агент футболиста Олег Артемов ситуацию комментировать отказался.

Источник сообщает, что в случае успешного прохождения медосмотра москвичи объявят о подписании контракта с Ещенко.

Опытный футболист прошлый сезон начинал в составе «Анжи», а весной перебрался в «Динамо».

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