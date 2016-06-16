Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Якубко: «Сборной России не хватает скорости и динамики игры»

Якубко: «Сборной России не хватает скорости и динамики игры»

16 июня 2016, 08:47
18

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал игру сборной России со словаками (2:1) в матче Евро-2016.

«Если честно, ждал, что мы будем играть первым номером, но тренер выбрал тактику игры на контратаках. Все-таки была заметна разница в классе футболистов. Такие футболисты, как Гамшик, Шкртел, Вайсс, Куцка, могут решать исход матча. Это и произошло сегодня. Вот такие футболисты в вашей команде, к сожалению, отсутствуют.

Сборной России не хватает скорости и динамики игры. Пока российские футболисты не начнут уезжать в европейские клубы и получать опыт игры в сильных чемпионатах, вряд ли у сборной получится что-то серьезное. Я не говорю, что сборная Словакии сильнее российской команды, но сегодня по игре получилось именно так. Может, фарта было побольше.

Конечно, я бы хотел, чтобы Словакия вышла из группы. Но у нас разные соперники. У сборной России впереди игра с Уэльсом. Думаю, преимущество будет у россиян. Ваша команда провела очень хороший матч с Англией. А словакам еще играть с ними.

Будет очень тяжело», — сказал Якубко.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Eurofootball
Чемпионат Европы Россия Амкар-Пермь Якубко Мартин
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
artlord_korol
1466057976
Конечно не хватает . Но не только скорости.
Ответить
Serjoga
1466058260
Желания не хватает! Когда в России зарплаты будут меньше, чем в Европе, тогда и молодежь будет искать возможность уехать в топ-клубы, чтобы заработать больше! А сейчас им этого не нужно.Зачем им заграница, если в России ни за что получают миллионы не напрягаясь!
Ответить
stream15
1466059053
Мозгов не хватает совсем.
Ответить
bolela_16
1466059260
Российская команда - это мыльный пузырь, хватило на один раз и сдулся. Следующий раз в 18-м году...
Ответить
Нас Много
1466060498
А что мешает в России играть в скоростной, динамичный футбол?
Ответить
Саня БУБА
1466062732
....скоро нас троллить будут в папуа новой гвинеи...причем обезьяны!!!...та а че мы хотели, а???...все в одно горло перед евро утверждали, что у нас самая старая и дырявая оборона!!!....а теперь мы хотим, что бы эти гадкие утята превратились в прекрасных лебедей?....сказки меньше надо читать!!!
Ответить
Андрей Ермошин
1466062948
Мозгов им не хватает, потому что ЗАЖРАЛИСЬ!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466063336
Пенсионерам на лавочке у подъезда сидеть надо , а не мяч гонять.
Ответить
FanatSerj
1466064268
второй гол был просто за гранью, да нашим пох на матч, для них это просто еще одно развлечение. Угловой, словак уже на мяче, а наш один шнурки завязывает, второй отвернулся жопу чешит, Шатов пятюню кому то отдает, хотя он ближайший к флажку и это картина за 5 секунд до гола.... Вот как с таким настроем на матч можно хоть на что то рассчитывать? Если также выйдут с Уэльсом, то можно чемоданы сразу собирать и билеты заказывать.
Ответить
river31
1466068971
Не хватает волшебного пендаля. Пока не пнешь, не заиграют.
Ответить
Главные новости
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
2
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
2
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+