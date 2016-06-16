Якубко: «Сборной России не хватает скорости и динамики игры»

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал игру сборной России со словаками (2:1) в матче Евро-2016.

«Если честно, ждал, что мы будем играть первым номером, но тренер выбрал тактику игры на контратаках. Все-таки была заметна разница в классе футболистов. Такие футболисты, как Гамшик, Шкртел, Вайсс, Куцка, могут решать исход матча. Это и произошло сегодня. Вот такие футболисты в вашей команде, к сожалению, отсутствуют.

Сборной России не хватает скорости и динамики игры. Пока российские футболисты не начнут уезжать в европейские клубы и получать опыт игры в сильных чемпионатах, вряд ли у сборной получится что-то серьезное. Я не говорю, что сборная Словакии сильнее российской команды, но сегодня по игре получилось именно так. Может, фарта было побольше.

Конечно, я бы хотел, чтобы Словакия вышла из группы. Но у нас разные соперники. У сборной России впереди игра с Уэльсом. Думаю, преимущество будет у россиян. Ваша команда провела очень хороший матч с Англией. А словакам еще играть с ними.

Будет очень тяжело», — сказал Якубко.

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