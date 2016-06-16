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    Воронин: «Россия в матче с Англией вообще почти ничего не создала»

    Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал выступления украинской и российской команд на Евро-2016.

    – После матча с немцами остались смешанные чувства?

    – Да, у нас были моменты. Да, могли наказать чемпионов мира, которые довольно много для самих себя ошибались. Возможно, справедливым итогом встречи была бы и ничья.

    – Но вас все-таки что-то смущает?

    – Понимаете, какой-то целостной игры я не увидел. Сильные качества сборной Украины – быстрый переход из обороны в атаку. За счет мощных флангов – Ярмоленко и Коноплянки, двух наших лидеров. А они почему-то практически всю игру простояли сзади, прооборонялись.

    – Вопросы к тренеру?

    – Возможно. Факт остается фактом. Наши креативные игроки садились слишком глубоко. Контригры практически не получилось. Как только выбегали – их накрывали. Один раз получилось у Ярмоленко и Коноплянки, но этого маловато. В принципе в конце первого тайма смотрелись хорошо. Ждал, что сборная продолжит в том же ключе и после перерыва. А они 40 минут просидели сзади. Да, нормально защищались, но какой-то идеи и мысли я не увидел.

    – Руслан Ротань сказал: «Пока нам рано обыгрывать чемпионов мира». Согласны?

    – Но ведь, к примеру, словаки победили немцев.

    – Так это был товарищеский матч.

    – Ну и что? Победили же. А Грузия кого победила?

    – Испанию.

    – Вот-вот. Играть с грандами можно. Но мы все время почему-то боимся имен. Германию, Испанию, Англию... При этом наши ребята участвуют в еврокубках, вроде опыт есть. Зачем перед кем-то пасовать? Нужно выходить и играть от себя. Да, немцы сильнее индивидуально. Однако у украинцев есть свои козыри, которыми нужно пользоваться. Нельзя держать быстрых фланговых игроков в обороне. Мы просто недоиграли или перегорели.

    – Результат какого матча более закономерен: Англия – Россия или Германия – Украина?

    – Тяжело сказать… Конечно, у сборной Украины было гораздо больше моментов, чем у России. Ваша команда вообще почти ничего не создала. Если бы не Акинфеев, получили бы «трешечку»… Но Игорь заставил замолчать всех критиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 07:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      Вадим 777 16 июня 2016, 13:46

      Все верно,наша сборная слабее хохлов! У них два ярких лидера,у нас их нет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Вадим 777 16 июня 2016, 13:51

      это 1 который в любительском чемпе по 20 забивает, а другой который в севилье скамейку протирает? У нас есть лидеры но они все поломаны

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 16 июня 2016, 10:34

      Есть одна прекрасная фраза: Сколько человек - столько и мнений.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 июня 2016, 09:27

      Все по делу. Украинская команда сильнее нашей. Факт!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Black Giz 16 июня 2016, 10:17

      это ты видел в 1 матче Германии?? когда они только разминались наигрывая состав, когда много основных травмировано, был бы ройс и центр защиты чтоб неоглядыватся назад немцам, порнуху нехуже чем с Бразилией устроили вам, ты ещё скажи что чемп у вас лучше, где 2 команды норм, а остальные уровня ФНЛ нашего

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > STAFOR13 16 июня 2016, 13:04

      Я смотрю ты валенок. Какой мой чемп придурок. Я русский, родился в России и живу здесь. Болею за Ростсельмаш. Хохолов не перевариваю в принципе. Я высказался всего лишь о том что украинская команда сильней НАШЕЙ. (Читай внимательней обморок). За чемп их я вообще словап не сказал. Он у них мертвый и с каждым годом будет мертвее.
      Прежде чем что-то писать вникни сначала в суть вышесказанного.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Black Giz 16 июня 2016, 13:49

      ты ебучку захлопни собака, а то сразу на оскарбления перешло существо колхозное, только ДЦП будет хвалить другую страну,не патриот своей страны ты, у них оно ничем нелучше, если они играют у себя в чемпе как ярмоленко забиваю там по 20 мячей то на евро они немощные, если у них конопля в севилье играет, у нас черышев в реале, но больше в вильяреале и валенсии играл, сейчас в вильяреалле на постоянке, и на евро если бы не травмы былиб Дзагоев, Черышев который хорошоиграл в Валенсии если б не травмы, Денисов который борится за мяч вцепляясь в соперника зубами, Кузьмин, Жирков и тд, вообще невижу чем они могут быть лучше, ты походу в футболе нихера непонимаешь

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > STAFOR13 16 июня 2016, 15:19

      Все твое понимание сводится к личному ЭГО. Наверное патриот я больше чем ты. Еще раз тебе говорю, прежде чем что-то писать вникни в смысл выше сказанного. В моих словах где ты мог увидеть, что я хвалю другую страну? Их сборная на данный момент сильнее нашей. Сними розовые очки. наверное когда по клаве стучал немощными ручонками, набирая свои каракули, весь монитор забрызгал слюнями. И еще подучи русский язык и прекращай бухать.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Black Giz 16 июня 2016, 15:57

      у меня немощные ручёнки аххахаха, у меня хуй толще твоя рука это первое, если ты носишь розовые очки то ет не ко мне, тебе туда кого ты хвалишь, там самое то таким, какой ты бл... патриот???????????? называть сборную своей страны хуже чем сборную тех кто ненавидит нашу страну

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > STAFOR13 17 июня 2016, 08:41

      Ага и пальцы на ручонках толще, когда его теребишь под одеялком. Если я скажу, что Германия сильней нашей сборной, ты тоже слюнями будешь брызгать? И если ты такой патриот, то какого черта в инфе у тебя почти все написано английскими буквами? Поэтому, недоросль, будь хотя бы последовательным в своих суждениях.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Black Giz 17 июня 2016, 19:41

      не мне этого ненужно, тебе приходится этим заниматся, так как даже последние шл,,хи тебе недают , а ты им клиторки ток подлизываешь, тебе кроме фап фап ниччего невидать увы, да хоть Исландия, у них ни черножопый в президентах, как в хохлаине

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 08:21

      согласен

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июня 2016, 08:08

      Справедливая оценка.

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