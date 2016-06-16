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    Черышев: «Спасибо «Реалу», который сделал из меня профессионального футболиста»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев высказал слова благодарности в адрес мадридского «Реала». Напомним, что вчера футболист стал игроком «Вильярреала».

    «Спасибо «Реалу», который сделал из меня профессионального футболиста. На протяжении 14 лет я играл за мадридский клуб. Здесь мне привили высокие личные и командные качества. Желаю «Реалу» всего самого наилучшего», – пишет Черышев в Instagram.

    Напомним, что с «подводниками» россиянин подписал контракт сроком на пять лет.

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    Источник: Instagram

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    16.06.2016 06:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2016, 16:16

      Дениска, без травм. Вильярреал как раз та команда, где можно по-максимуму раскрыть свой потенциал и стать звездой Европейского футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 16 июня 2016, 11:52

      ну удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 08:25

      жаль,в ливерпуле лучше было бы..

      1
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