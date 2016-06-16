Черышев: «Спасибо «Реалу», который сделал из меня профессионального футболиста»

Полузащитник сборной России Денис Черышев высказал слова благодарности в адрес мадридского «Реала». Напомним, что вчера футболист стал игроком «Вильярреала».



«Спасибо «Реалу», который сделал из меня профессионального футболиста. На протяжении 14 лет я играл за мадридский клуб. Здесь мне привили высокие личные и командные качества. Желаю «Реалу» всего самого наилучшего», – пишет Черышев в Instagram.



Напомним, что с «подводниками» россиянин подписал контракт сроком на пять лет.

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