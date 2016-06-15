Франция – Албания. Коман и Марсьяль выйдут на поле с первых минут, Погба и Гризманн – в запасе

Стали известны стартовые составы, в которых сборные Франции и Албании начнут матч второго тура группового этапа Евро-2016.

Отметим, что Антуан Гризманн и Поль Погба остались в запасе, а в основном составе выйдут Антони Марсьяль и Поль Погба. Полностью составы команд на этот матч выглядят следующим образом:

Франция: Льорис, Эвра, Косиельни, Рами, Санья, Матюиди, Канте, Марсьяль, Пайе, Коман, Жиру.

Албания: Бериша, Хюсай, Айети, Маврай, Аголи, Кукели, Лила, Абраши, Мемушай, Леньяни, Садику.

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