Евро-2016. Румыния и Швейцария поделили очки

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии и команда Румынии сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Богдана Станку швейцарцы ответили точным ударом Адмира Мехмеди. После этой игры Швейцария имеет четыре очка, румыны – одно.

Напомним, в этой группе также выступают сборные Франции и Албании, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

Евро-2016. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

Румыния – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Станку (с пенальти), 18; 1:1 – Мехмеди, 57.

Румыния: Тэтэрушану, Рац (Филип, 62), Григоре, Кирикеш, Сэпунару, Кипчиу, Пинтилий (Хобан, 46), Препелицэ, Торже, Станку (Андоне, 84), Кешеру.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Джемаили (Ланг,, 83) Джака, Шакири (Тарашай, 90+1), Мехмеди, Сеферович (Эмболо, 64).

Предупреждения: Препелицэ, 22; Кипчиу, 23; Кешеру, 37; Джака, 50; Григоре, 76; Эмболо, 90+4.

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