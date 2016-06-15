Широков: «Я выхожу на замену, и мы забиваем? Это закономерность»

Полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

«Выиграть не получилось, но задача осталась та же – выйти из группы. Мы не забили, но получили в свои. Наша ошибка привела к первому голу, который все и предопределил. А второй – закрепил. Первый предопределил, потому что даже при том, что мы мало чего создавали, могли забить.

Забив, словаки раскрепостились. Мы рассчитывали, что они больше будут катать мяч, а они упростили игру, делали меньше передач. По сути, эта пятиминутка решила исход матча. У нас в конце отбора на Евро была похожая ситуация. Надеюсь, и в этот раз у нас получится выполнить задачу», – сказал Широков.

Также футболист прокомментировал то обстоятельство, что во второй встрече подряд Россия забивает после того, как он выходит на замену.

«Это закономерность», – отметил Широков со смехом.