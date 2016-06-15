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  • Широков: «Я выхожу на замену, и мы забиваем? Это закономерность»

Широков: «Я выхожу на замену, и мы забиваем? Это закономерность»

15 июня 2016, 19:31
8

Полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

«Выиграть не получилось, но задача осталась та же – выйти из группы. Мы не забили, но получили в свои. Наша ошибка привела к первому голу, который все и предопределил. А второй – закрепил. Первый предопределил, потому что даже при том, что мы мало чего создавали, могли забить.

Забив, словаки раскрепостились. Мы рассчитывали, что они больше будут катать мяч, а они упростили игру, делали меньше передач. По сути, эта пятиминутка решила исход матча. У нас в конце отбора на Евро была похожая ситуация. Надеюсь, и в этот раз у нас получится выполнить задачу», – сказал Широков.

Также футболист прокомментировал то обстоятельство, что во второй встрече подряд Россия забивает после того, как он выходит на замену.

«Это закономерность», – отметил Широков со смехом.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Словакия Широков Роман
Комментарии (8)
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proekt
1466008383
кек...
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cska-62
1466008662
Что за бред? Сборная России ЗАБИВАЕТ после выхода Широкова на замену, а не пропускает... Три матча подряд!
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Днестряне
1466009438
Рома спустись за землю Епта
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MrVanes-Zenit
1466012932
отметил Широков со смехом И правда так смешно нам всем
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aurora5858
1466016777
Не понимаю Выходит на замену -смеется и радуется. А мы горим 0: 2
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alp
1466019202
вычесть бы с вас все расходы за подготовку , сборы, перелеты, форму и моральный ущерб всей стране. вот тогда бы вместе бы поржали
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Beim
1466019277
А че ему не радоваться он же не на поле был когда команде 2ку погрузили в трусы акинфеева, вот вам команда он только о своем печетьсяа на результаты сборной ему наплевать, таких не то что в сборную брать не надо а депортировать куда то подальше от людей
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nemolod
1466019502
Замены надо было делать уже в начале второго тайма ,а не за 15 минут до конца матча!
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