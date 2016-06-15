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    Козак: «Стандарты – слабое место России»

    Главный тренер сборной Словакии Ян Козак после победы над сборной России (2:1) рассказал о слабых сторонах соперника, которыми его команде удалось воспользоваться.

    «В перерыве я сказал: «Это всего лишь 2:0, нельзя останавливаться». Но в середине второго тайма мы начали уставать.

    Я поставил Губочана против Кокорина, потому что он хорошо его знает, они вместе играли в «Динамо». По-моему, Губочан нейтрализовал Кокорина.

    «Гол Гамшика – домашняя заготовка? Мы тренировали такие ситуации, потому что знали, что стандартные положения – слабое место России. Мы старались использовать эти моменты, но часто так забивать очень трудно», – сказал Козак.

    Источник: Sports.ru

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    15.06.2016 18:52
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