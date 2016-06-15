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    Калитвинцев: «Рады, что Темников с нами»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рад, что в его команде будет играть универсальный футболист Иван Темников, с которым сегодня был подписан контракт.

    «Иметь футболиста-универсала в команде – это счастье. Мы рады, что Темников с нами. Он пришел с готовностью играть на любой позиции. Где именно – решим», – заявил Калитвинцев.

    Сегодня стало известно, «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.06.2016 16:17
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