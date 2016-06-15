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    Слуцкий оставил состав сборной России на матч со словаками без изменений

    Главный тренер Леонид Слуцкий не будет менять стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии, который пройдет в Лилле.

    Полностью состав сборной России на матч со словаками выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Роман Нойштедтер, Александр Головин, Олег Шатов, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Федор Смолов.

    Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 13:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 15 июня 2016, 15:42

      Я бы сделал одну замену. Вместо Кокорина выпустил бы Самедова.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk > Shamil Muhammadov 15 июня 2016, 19:47

      Услышь нас Леонид Викторович))
      А еще вместо Головина и Нойштедтера, Мамаева и Глушакова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 15 июня 2016, 15:10

      Мамаева и Широкова надо бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 июня 2016, 14:45

      Эх, Сергей и Василий на вас вся надежда! Не подведите!

      А надеяться на этот ДзюСмоКок без толку :(

      Смолов без Мамаева не может, Дзюба без Халка не может, а Кокорин вообще не может...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      alonsobrat 15 июня 2016, 14:37

      Лёня, когда же ты поймешь....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADmira1 15 июня 2016, 14:31

      Вперёд, парни!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 15 июня 2016, 14:16

      Этот колхоз Широков должен обыгрывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 15 июня 2016, 14:03

      Лишь бы выиграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 15 июня 2016, 13:55

      С одной стороны хорошо, а с другой хотелось бы Мамаева увидеть в старте

      5
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > Simbirsk 15 июня 2016, 14:02

      и Самедова с Широковым

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Simbirsk 15 июня 2016, 14:23

      я так понимаю, что это наше усиление на замены.

      1
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk > Rooney102 15 июня 2016, 19:45

      Широков хорош на замену, все таки возраст, а вот по поводу Самедова полностью согласен. Со Словакией ему надо было выходить вместо Кокорина

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