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BoltCX и Gek Dement – лидеры Конкурса прогнозов сезона Евро-2016

15 июня 2016, 11:30
4

Прямо сейчас на «Бомбардире» проходит специальный сезон Конкурса прогнозов, посвященный играм чемпионата Европы 2016.

Посмотрим на ситуацию в рейтинге участников Конкурса прогнозов после первого тура Евро. Так выглядит первая десятка на данный момент.

Вырваться вперед в начале сезона многим помогла победа сборной Грузии в товарищеском матче против Испании. Те, кто не испугался огромного коэффициента и поставили на победу Грузии, смогли выиграть аж 2500 очков рейтинга.

Впереди осталось не так много матчей. Если вы хотите попасть на призовое место, то сейчас важно не пропускать ни одной ставки. Не забывайте забирать каждодневные бонусы, а также используйте бонусы за комментарии на сайте и посты в соц.сетях.

Еще раз о призах:

1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

7 место – Набор болельщика сборной России;

8 место – Набор болельщика сборной России;

9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

Сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» – и скидка ваша!

Секреты успеха в Конкурсе прогнозов от победителя прошлого сезона можно прочитать тут.

Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Работа сайта Россия
Комментарии (4)
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LokoGoGo
1465981865
я со своими почти 5000 долго буду догонять
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Legioner-05
1465982489
Вы чё там все Ванги собрались что-ли))
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LOKOfanatik19
1465985388
Привет от Грузии....
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Измайловский Кочегар
1465992345
А что за матч такой был с коэффициентом 25, который они угадали?
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