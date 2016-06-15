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    Кан: «Надоело наблюдать за самолюбованием Роналду, ему пора повзрослеть»

    Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан подверг критике поведение португальского нападающего Криштиану Роналду, который после игра с Исландией на Евро-2016 выразил недовольство стилем игры соперника.

    «Я люблю этого игрока, но здесь речь идет о том, что он должен наконец повзрослеть. Когда вы становитесь старше, вы должны думать о многих вещах, которые совершаете. Скучно видеть его в одном и том же образе. Это самолюбование, позерство.

    Он забил победный пенальти в финале Лиги чемпионов, а затем опять снял с себя майку ради демонстрации тела. Криштиану – большая личность, он выиграл много трофеев. Почему бы ему не подойти к игрокам «Атлетико» и поддержать их? Это сделало бы Роналду действительно большим футболистом. Но вместо этого мы опять наблюдаем за его понтами», – сказал Кан.

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    Источник: Bild

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    15.06.2016 10:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 июля 2016, 17:55

      Оли!!! а знал бы ты, как мне это надоело, ну просто пи...ц!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 20 июня 2016, 16:58

      нельзя не согласиться.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2016, 14:39

      Роналду - "нарцисс"! Это хорошо известно и всячески культивируется СМИ. Пусть! Он действительно выдающийся футболист и имеет право на свои маленькие слабости. Можно просто наблюдать за его игрой не отвлекаться на его откровения заурядного "нарцисса". Мне лично не нравится в Роналду иное, а именно - склонность к симуляциям на футбольном поле. Не сказать, что он симулирует постоянно, но бывает... Что для игрока его уровня совершенно непростительно... Тот же Месси в подобном замечен никогда не был. Не люблю их сравнивать как футболистов, ибо каждый из них имеет свой игровой почерк и манеру игры, но в чисто человеческом плане мои симпатии полностью на стороне Месси.

      5
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      Рейтинг: +571

      levon_man 15 июня 2016, 14:04

      Полностью согласен. Кан был Великим игроком и остался Великим

      9
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 15 июня 2016, 13:49

      Абсолютно правильные слова. Поддерживаю полностью!!

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 13:26

      правильно он сказал.. все мысли криштины то о шампунях,то о модных трусах,то в марокко он летает к одному "дружку".. он как восковая фигура,а не человек

      6
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 июня 2016, 13:06

      То что он гей всем давно уже известно , таким образом он завлекает футболистов геев в свои сети

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 15 июня 2016, 13:02

      ...ну или подойти к игрокам Исландии)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 июня 2016, 12:58

      Как как мужик настоящий мыслит

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 июня 2016, 11:49

      Все правильно сказал

      5
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