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  • Воронин: «Надо дисквалифицировать пару команд, может тогда буйные болельщики что-то поймут»

Воронин: «Надо дисквалифицировать пару команд, может тогда буйные болельщики что-то поймут»

15 июня 2016, 09:50
25

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков, которые произошли на матче команд Англии и России.

«Честно говоря, уже задумаюсь, брать ли с собой сына на следующий матч. Не дай бог попасть в то, что творилось в Марселе перед игрой Россия – Англия, да еще с ребенком. Зачем это надо? Ребенка ведешь на праздник, а тут напиваются, дерутся, и футбол превращается в побоище. Надо дисквалифицировать пару команд — может, тогда эти буйные болельщики что-то поймут», – сказал Воронин.

Источник: Сегодня.ua
Чемпионат Европы Россия Англия Украина Воронин Андрей
Комментарии (25)
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андрей андреев
1465974587
Эти не поймут
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grand-igor
1465974781
я бы начал с Украины
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RotUndWeiss
1465974970
Печально, но действительно - эти не поймут. Это не болельщики, им плевать на футбол, на страну, на других болельщиков, на детей, на всё. И это не имеет национальной принадлежности - такие нелюди есть везде. Жаль только, что они портят праздник нормальным болельщикам. А французская полиция бессильна и труслива. Порядок забота принимающей стороны. А они трусы!
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Zeff
1465976103
Польшу и Украину, в обязательном порядке.
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ArReal
1465976195
Каким дебилом нужно быть,чтобы за поступки отморозков наказывать команды!?А если отморозки из другой страны переоденутся в цвета твоей сборной и будут устраивать провокации?В принципе от хохла ничего умных мыслей не приходится ждать...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465978376
Странно слышать от, казалось бы, умного когда-то человека. В своей стране крови искалеченных и убитых сотен стариков и младенцев, заживо сожженных мы не замечаем? Или не хотим замечать? Ах, да, извиняюсь, забыл! Это ж опять Россия устроила! Дальше не пишу, ибо один мат...
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zenitforever2015
1465983029
Странно слышать от футболиста предложения о дисквалификации команды! А если бы он , как игрок , оказался в таком положении?
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Samov@r
1465984920
Делил,вы у себя в стране разберитесь,там сына не боишься отпускать на улицу,или за границей спрятал
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Serjoga
1465985437
Давайте Украину дисквалифицируем! Они тоже с немцами "побуянили"!
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Диктор
1465987140
Вот с Украины и надо начать-умник блин.
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