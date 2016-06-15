Воронин: «Надо дисквалифицировать пару команд, может тогда буйные болельщики что-то поймут»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков, которые произошли на матче команд Англии и России.

«Честно говоря, уже задумаюсь, брать ли с собой сына на следующий матч. Не дай бог попасть в то, что творилось в Марселе перед игрой Россия – Англия, да еще с ребенком. Зачем это надо? Ребенка ведешь на праздник, а тут напиваются, дерутся, и футбол превращается в побоище. Надо дисквалифицировать пару команд — может, тогда эти буйные болельщики что-то поймут», – сказал Воронин.