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    Воронин: «Надо дисквалифицировать пару команд, может тогда буйные болельщики что-то поймут»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков, которые произошли на матче команд Англии и России.

    «Честно говоря, уже задумаюсь, брать ли с собой сына на следующий матч. Не дай бог попасть в то, что творилось в Марселе перед игрой Россия – Англия, да еще с ребенком. Зачем это надо? Ребенка ведешь на праздник, а тут напиваются, дерутся, и футбол превращается в побоище. Надо дисквалифицировать пару команд — может, тогда эти буйные болельщики что-то поймут», – сказал Воронин.

    Источник: Сегодня.ua

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    15.06.2016 09:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 июня 2016, 01:50

      Аахаххаха все идите домой!

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 июня 2016, 16:13

      Он сказал: "надо дисквалифицировать ПАРУ команд", но не говорил, что именно Россию! Почему такая реакция?)))
      Вспомнилась пословица: "чует кошка чье мясо съела")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 15 июня 2016, 14:59

      пизданул так пизданул !!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июня 2016, 13:39

      Вот с Украины и надо начать-умник блин.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июня 2016, 13:10

      Давайте Украину дисквалифицируем! Они тоже с немцами "побуянили"!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Serjoga 15 июня 2016, 16:18

      а лучше всех дисквалифицировать, и Россия станет чемпионом Европы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 15 июня 2016, 13:02

      Делил,вы у себя в стране разберитесь,там сына не боишься отпускать на улицу,или за границей спрятал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 15 июня 2016, 12:51

      Детский сад! Болельщиков буйных не бывает. Буйные, это околофутбольное быдло, которому нужен Стадион со зрителями, а не Футбол. Хоть все команды дисквалифицируй, они этого даже не заметят.

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 15 июня 2016, 12:30

      Странно слышать от футболиста предложения о дисквалификации команды! А если бы он , как игрок , оказался в таком положении?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 15 июня 2016, 12:06

      Тем кто приехал драться пофиг на это будет....Они еще больше начнут беспредельначать!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июня 2016, 11:27

      Ну да, а одной из этой пары должна конечно-же стать Россия? Ну уж нет...

      2
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