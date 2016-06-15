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    Россия и Словакия откроют второй тур Евро-2016

    15 июня в Лилле будет дан старт второму туру чемпионата Европы-2016. На стадионе «Пьер-Моруа» сыграют участники группы B – команды России и Словакии. В матче первого круга подопечные Леонида Слуцкого вырвали ничью у англичан, а это означает, что победа в сегодняшнем поединке выведет сборную в плей-офф турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 16:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +69

      tembot07 15 июня 2016, 18:01

      вот и открыли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 15 июня 2016, 16:57

      сука почему не Широков,Глушаков,Иванов!!!Трен
      ерский косяк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Zetenberg 15 июня 2016, 16:48

      эта тренерская свинья, нет слов, убить хочется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      sintetic 15 июня 2016, 16:47

      Клоуны,просто цирк, держите одного игрока и всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 16:39

      самое яркое из этого евро,то что наши болелы пиздили англосаксов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 15 июня 2016, 13:02

      С Богом ребята! Хладнокровия и удачи! Ну и болелам на стадионе мудрости.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 15 июня 2016, 11:42

      Со словаками хуже будет. Мой прогноз 1-2 в пользу оппонентов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      EVM 15 июня 2016, 11:22

      Болеем сегодня за наших! Победы нашей сборной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июня 2016, 10:43

      Удачи Акинфееву! Победы России!

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 10:42

      ....надеюсь, всех быковатых мажоров изловили и закрыли в бастилию вшей кормить!!!....удачи и победы нашим!!!!...хотя, объективно, будет ничья....но и это для такой сборной будет положительный результат!!!

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Саня БУБА 15 июня 2016, 10:44

      надеюсь на победу наших. По приметам все сходится. Комментирует Стогниенко, показывает не первый канал, а Россия, так что должны выиграть...

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ljrljr0505 15 июня 2016, 10:48

      .....да....вот еще: в какой форме наши будут???...в прошлый раз наши были в статусе гостей...какая форма удачливей???...ведь сегодня мы - хозяева

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Саня БУБА 15 июня 2016, 10:52

      вроде бордовая.

      1
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