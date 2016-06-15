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    Алаба: «Нам не повезло на первой минуте»

    Полузащитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал результат матча против Венгрии (0:2).

    «Повезло бы нам чуть больше, мяч на первой минуте залетел бы в сетку, и тогда матч складывался бы немного иначе. Мы хорошо начали, действовали в соответствии со своим планом. Как я уже сказал, если бы нам повезло чуть больше...

    Моментов у нас было достаточно, особенно в первом тайме. Если бы забили первыми, стали бы играть спокойнее. А пропущенный мяч стал серьезным ударом.

    У венгров было не так много возможностей забить. Мне кажется, мы играли лучше, но соперник сохранял спокойствие и использовал свои шансы. Они вышли вперед, а красная карточка еще больше все осложнила. Удаление нам определенно не помогло», – заявил Алаба.

    Источник: УЕФА

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    15.06.2016 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 15 июня 2016, 06:24

      Конечно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июня 2016, 01:58

      На везении только лохи в рулетку играют

      0
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