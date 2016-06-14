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Газзаев: «Слуцкий должен заменить Нойштедтера на Мамаева»

14 июня 2016, 23:02
14

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими ожиданиями перед матчем национальной команды против Словакии.

«Я думаю, что в середине поля необходимо дать сыграть Мамаеву, потому что он креативный игрок, Шатову и Глушакову. Это три игрока, которые способны и мяч контролировать, и обслуживать наших нападающих.

Словаки очень хорошо контролируют мяч, очень технично, у них своя модель игры и очень неплохая. У них нет очков, они будут стараться играть на победу.

Мы должны обязательно подумать о контригре, показать качество футбола. Иначе как мы хотим выиграть? Если мы вновь будем девяносто минут обороняться и надеяться на контратаки, маловероятно, что мы чего-то добьемся. А Нойштедтер сугубо оборонительный игрок, Головин в прошлой игре немного растерялся в силу своей молодости. А вот Мамаев может обострить и сделать хорошую передачу», – заявил Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Словакия Мамаев Павел Нойштедтер Роман
Комментарии (14)
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Betonshik
1465934642
Газаев дело говорит
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Samov@r
1465935135
Прислушийся Лёня,тебе дело говорят
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Chesn0k
1465936027
головина на мамаева, а не нойштедтера
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Mironov_111
1465936364
Мамаев, лучше всех и головина и нойштедтера
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Vaart23
1465937063
Полностью согласен. Мамаев и Смолов должны выстрелить...
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JUVENTINO-666
1465938692
Абсолютно не согласен с Валерой, Лена лучше видит ситуацию
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serginho8
1465942900
Штедер должен играть в опорке а вот уже перед ним два цпз- это Мамаев и Головин, думаю норм было бы. по флангам Коко и Шатов, на острие Смолов.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465943999
Ай-яй-яй, Валерий Георгиевич! Не знал, что Вы мои мысли здесь пиарите))).
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vladimir-7
1465964335
Газзаев дело говорит, но на месте виднее и за результат отвечает Гл.тренер.
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Серёга Краснодарский
1465969609
Все написано по делу но командует парадом то не Леня. Странно что Газаев подставляется он-то уж знает кто там рулет-кого из армейцев или будущих армейцев поставить.
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