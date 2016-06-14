Газзаев: «Слуцкий должен заменить Нойштедтера на Мамаева»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими ожиданиями перед матчем национальной команды против Словакии.

«Я думаю, что в середине поля необходимо дать сыграть Мамаеву, потому что он креативный игрок, Шатову и Глушакову. Это три игрока, которые способны и мяч контролировать, и обслуживать наших нападающих.

Словаки очень хорошо контролируют мяч, очень технично, у них своя модель игры и очень неплохая. У них нет очков, они будут стараться играть на победу.

Мы должны обязательно подумать о контригре, показать качество футбола. Иначе как мы хотим выиграть? Если мы вновь будем девяносто минут обороняться и надеяться на контратаки, маловероятно, что мы чего-то добьемся. А Нойштедтер сугубо оборонительный игрок, Головин в прошлой игре немного растерялся в силу своей молодости. А вот Мамаев может обострить и сделать хорошую передачу», – заявил Газзаев.