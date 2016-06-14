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    Врач сборной Хорватии: «Такого, как у Чорлуки, я еще не видел»

    Врач сборной Хорватии Борис Немец рассказал о травме головы, которую защитник команды Ведран Чорлука получил в матче с Турцией (1:0).

    «Никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру. Я перевязывал раны бесчисленное множество раз. Я видел огромное количество травм, видел страшные вещи, которые вы даже представить себе не можете. Но перевязывать одного игрока четыре раза за матч – такого еще не было. На голову Чорлуки наложили три шва. Он будет готов к следующей игре», – заявил Немец.

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    Источник: УЕФА

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    14.06.2016 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 июня 2016, 15:55

      Клоуны, что ли? "Такого как у Чорлуки..."

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июня 2016, 00:08

      ну если три шва то не так всё страшно... наверное перевели не так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 14 июня 2016, 21:57

      Здоровья ему... !

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2016, 21:38

      если его всего лишь 3 перевязки за матч так возбудили, то что же за "страшные" травмы он видел... подежурил бы на скорой или в отделении дорожной травмы , то насмотрелся бы действительно страшного

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июня 2016, 20:08

      Заголовок как афиша к порно-фильму)))

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > АртурZaСМ 14 июня 2016, 20:31

      Ага))) Я тоже три раза прочитал, думал может, что не понял) Авторы видимо заголовки к своим статьям совсем не читают.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Антибиотик 14 июня 2016, 22:37

      Я смотрю Тут умеют создавать крутые заголовки

      1
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