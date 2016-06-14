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«Кубань» объявила о назначении Петреску

14 июня 2016, 18:43
7

Румынский специалист Дан Петреску возглавил «Кубань». Клуб из Краснодара подписал с 48-летним тренером соглашение на два года.

«Я очень счастлив вернуться в «Кубань». Я всегда считал Краснодар своим вторым домом. Конечно, есть сожаление, что команда оказалась в ФНЛ, однако и в прошлый раз я пришел в команду, когда она играла во второй по рангу российской лиге. Тогда нам удалось решить поставленные задачи. Сейчас мы начинаем с нуля, и должны за один сезон вернуться в Премьер-лигу. Нам предстоит тяжелая, но интересная работа. Уверен, если мы построим сплоченный коллектив, то одержим много важных побед», – сказал Петреску.

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Источник: ФК «Кубань»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Петреску Дан
Комментарии (7)
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Foxitkuban
1465920468
Дважды, на те же грабли...
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Серёга Краснодарский
1465923055
Хорошее назначение
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Etiainen
1465928809
барсук вернулся!)))
Ответить
арейская
1465949851
Ну наконец-то эта эпопея с подписанием закончена, успехов Дану и команде!
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kabuzyaka
1466015588
Кубань мы с вами КОМАНДА давайте всех рвать. Тем более у руля хороший специалист.
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