«Кубань» объявила о назначении Петреску

Румынский специалист Дан Петреску возглавил «Кубань». Клуб из Краснодара подписал с 48-летним тренером соглашение на два года.

«Я очень счастлив вернуться в «Кубань». Я всегда считал Краснодар своим вторым домом. Конечно, есть сожаление, что команда оказалась в ФНЛ, однако и в прошлый раз я пришел в команду, когда она играла во второй по рангу российской лиге. Тогда нам удалось решить поставленные задачи. Сейчас мы начинаем с нуля, и должны за один сезон вернуться в Премьер-лигу. Нам предстоит тяжелая, но интересная работа. Уверен, если мы построим сплоченный коллектив, то одержим много важных побед», – сказал Петреску.

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