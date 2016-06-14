Источник: на матч со Словакией Слуцкий выставит тот же состав, что был в игре с Англией

Игроки сборной России продолжают подготовку к поединку второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. Сообщается, что на предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды. Разделение было таким же, как и перед встречей с англичанами.

Напомним, в первом матче группового этапа за Россию играли: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Кокорин, Шатов, Смолов (Мамаев, 85), Дзюба.

Встреча между сборными России и Словакии состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.