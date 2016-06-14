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  • Источник: на матч со Словакией Слуцкий выставит тот же состав, что был в игре с Англией

Источник: на матч со Словакией Слуцкий выставит тот же состав, что был в игре с Англией

14 июня 2016, 17:36
9

Игроки сборной России продолжают подготовку к поединку второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. Сообщается, что на предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды. Разделение было таким же, как и перед встречей с англичанами.

Напомним, в первом матче группового этапа за Россию играли: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Кокорин, Шатов, Смолов (Мамаев, 85), Дзюба.

Встреча между сборными России и Словакии состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Словакия Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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84aivengo
1465916779
в опорной зоне два новичка,никогда не игравших вместе...? с англией чудом пронесло,а как с "колхозом" будет?
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Димон Алма-Ата
1465917789
Лишь бы Вася с нами был.
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Измайловский Кочегар
1465919307
Это вброс дезинформации, я надеюсь. Для запудривания мозгов сопернику.
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FanatSerj
1465919680
А там то и вариантов особо нету. Слуцкий как и в ЦСКА 11 игроков основы, а замены так, на рост новичков.
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kimi2005
1465922289
Вдуют нам Словаки а крутые пацаны болельщики отдолбят словацких и домой!
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m40
1465922589
Да ну нет. Головина точно надо менять. Не верю, что Мамаев слабее на данный момент. Щенников тоже слабоват. И с 3 нападающими, двое которых не играют в нападении, как то сомнительно. Может лучше Смолова на острие и пару быстрых флангов.
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1bear
1465938353
Мамаев выйдет вместо Головина...
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