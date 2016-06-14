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    Могилевец, Рязанцев и Гасилин поедут на первый сбор «Зенита»

    Футболисты и тренерский штаб «Зенита» 16 июня проведут первую тренировку на своей базе в Удельном парке. Сообщается, что с главной командой будут работать вернувшиеся из аренд Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Максимилиан Проничев и Алексей Гасилин. Все они поедут на первый сбор с первой командой в Австрию, куда петербуржцы ориентировочно вылетают 20 или 22 июня.

    Второй сбор сине-бело-голубые проведут в Швейцарии, откуда вернутся в Россию 19 июля. Первый официальный матч в новом сезоне состоится 23 июля – в поединке за Суперкубок «Зенит» сыграет с ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.06.2016 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 июня 2016, 11:48

      может не только бердыев в паше игрока увидит)))

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 15 июня 2016, 01:05

      Давно нужно было Гасилина подтягивать

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2016, 00:16

      Рязанцев явно не в тему

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июня 2016, 00:02

      может у румына заиграют.. всё же он тренер в отличии от предыдущих физруков в Зените

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 21:42

      Удачи и здоровья.

      0
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