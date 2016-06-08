Выиграй 100 бустеров в новом сезоне Конкурса прогнозов!

Прямо сейчас на «Бомбардире» проходит специальный сезон Конкурса прогнозов, посвященный играм чемпионата Европы 2016 во Франции.

Первые сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

Кроме того, лучшим десяти игрокам сезона «Бомбардир» вручит еще больше подарков:

1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

7 место – Набор болельщика сборной России;

8 место – Набор болельщика сборной России;

9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» – и скидка ваша!

Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.