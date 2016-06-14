Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Английские фанаты освистывали наш гимн – это тоже нарушение норм»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать национальную команду до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.

    «Мы не знаем, что происходит на улицах. Во время гимна России идет свист со стороны фанатов Англии — это тоже нарушение норм. И те жесты, которые нам показывали болельщики. Фанаты во всем мире плюс-минус одинаковые. Есть те, кто поддерживает, а есть те, кто оскорбляет», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Winter is comming 14 июня 2016, 21:01

      Время прошло внушительное, а хохлы так ничего и не поняли!
      Завтра весело будет,однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      egorovaleksandr 14 июня 2016, 19:29

      https://www.instagram.com/gary
      lineker/ этот пидор в твитере назвал нас животными,давайте захуярим ему инстаграмм!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 июня 2016, 17:35

      Если это нарушение норм, пусть РФС подаст протест в УЕФА, а не только утирается, да оправдывается. Под лежачий камень вода не течет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kotmyshka 14 июня 2016, 18:42

      Протесты подавать, не барское дело, вот водки нажраться, да морды бить, это да.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 июня 2016, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А российские освистывали британский.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 14 июня 2016, 16:47

      Били, бьём и будем бить!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11