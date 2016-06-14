Де Росси: «Италию недооценивали до матча с Бельгией»

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси считает, что победа над Бельгией поменяет отношение к его команде со стороны болельщиков.

«Победа над Бельгией говорит о том, что у нас хорошая команда. До турнира много говорили о других командах. Возможно, сборную Италии недооценивали. Теперь будет несколько иначе.

Для нас было важно хорошо начать турнир и удивить публику. Мы сделали это, что приятно. Мы провели матч против очень классной команды. Игроки сборной Италии усердно трудились и, на мой взгляд, были лучше организованы.

Мы с большим уважением относимся к шведам. Подойдем к следующему матчу с максимальной концентрацией, в том числе и потому, что в составе соперника есть Ибрагимович», – сказал футболист.

Матч первого тура Бельгия – Италия завершился со счетом 0:2.