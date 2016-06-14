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«Кубань» и Петреску не смогли договориться

14 июня 2016, 10:13
6

«Кубань» и румынский специалист Дан Петреску не смогли прийти к соглашению о сотрудничестве. Камнем преткновения стала сумма компенсации за досрочное расторжение трудового договора, которую требует тренер.

«Дан Петреску настаивал, что в случае преждевременного расторжения двухлетнего контракта, ему должна быть выплачена компенсация за весь этот период, вне зависимости от того, сколько времени он бы успел отработать на посту главного тренера. Футбольный клуб считает такие условия неприемлемыми», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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Источник: ФК «Кубань»
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Петреску Дан
Комментарии (6)
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Igorello97
1465889197
Кубань - это не корова, поэтому иди ты на ... Дан, только о деньгах думает.
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Chesn0k
1465895900
приехал румын из китая и говорит: "вы мне должны по-любому", рэкетир)
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NEMETSRUS
1465896042
так нужно както подстраховаться
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sidul1
1465896586
в кубани сами хапнуть не дураки
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Kuban-Krasnodar
1465899281
Предложили бы контракт по схеме 1+1. Тренера тоже можно понять!Щас пол года отработает ,выгонят, и опять работу ищи
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