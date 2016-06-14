«Кубань» и Петреску не смогли договориться

«Кубань» и румынский специалист Дан Петреску не смогли прийти к соглашению о сотрудничестве. Камнем преткновения стала сумма компенсации за досрочное расторжение трудового договора, которую требует тренер.

«Дан Петреску настаивал, что в случае преждевременного расторжения двухлетнего контракта, ему должна быть выплачена компенсация за весь этот период, вне зависимости от того, сколько времени он бы успел отработать на посту главного тренера. Футбольный клуб считает такие условия неприемлемыми», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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