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    5000 российских болельщиков будут присутствовать на матче со Словакией

    Около пяти тысяч российских болельщиков ожидается в Лилле на матче между Россией и Словакией. Болельщики начинают стягиваться в Лилль. Уже известно о неприятном инциденте с заблокированном автобусе с болельщиками местным спецназом.

    «Планировалось, что на матче будет порядка 5 000 российских болельщиков. Но если такими темпами ситуация будет развиваться, то болельщиков будет намного меньше», – рассказал президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

    Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    14.06.2016 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 14 июня 2016, 13:09

      Пиз"ец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 14 июня 2016, 12:51

      Не удивлюсь, если вообще на стадион не пустят....

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 июня 2016, 10:49

      В 3 раза меньше, чем с Англией

      1
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