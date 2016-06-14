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    Табарес: «Уругвай провалил Кубок Америки»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес признался, что разочарован результатами выступления своей команды на проходящем сейчас Кубке Америки-2016.

    «Сборная Уругвая провалила Кубок Америки. Мы не ожидали, что вылетим после первого этапа. Нужно было прервать неудачную серию. Победа над сборной Ямайки позволит лучше подготовиться к тому, что предстоит в сентябре, и главным образом к матчу против аргентинцев.

    Мы забили три гола и могли забить еще три или четыре. Сборной Уругвая нужна была победа. Мы вышли на поле, чтобы выиграть, и должны быть довольны итогом матча», – приводит слова Табареса SoccerNews.

    В своем последнем матче на турнире команда Уругвая обыграла Ямайку со счетом 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 июня 2016, 10:17

      ну а толку та? 0!

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