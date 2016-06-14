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    Нойер: «Особенную радость вызывает Швайнштайгер»

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен возвращением на поле Бастиана Швайнштайгера в дебюте Евро-2016.

    «Мы все рады этой победе, но особенную радость вызывает Бастиан Швайнштайгер. Он прекрасно вошел в игру и забил мяч. Надеюсь на его возвращение в стартовый состав в ближайшее время. После травмы Хуммельса нам пришлось вносить серьезные изменения в основу. Но Мустафи отыграл отлично – как в обороне, так и в атаке. Здорово, что у нас в составе есть игроки такого уровня», – приводит слова Нойера пресс-служба немецкого футбольного союза.

    Напомним, Германия обыграла Украину со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 07:05
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