Нойер: «Особенную радость вызывает Швайнштайгер»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен возвращением на поле Бастиана Швайнштайгера в дебюте Евро-2016.

«Мы все рады этой победе, но особенную радость вызывает Бастиан Швайнштайгер. Он прекрасно вошел в игру и забил мяч. Надеюсь на его возвращение в стартовый состав в ближайшее время. После травмы Хуммельса нам пришлось вносить серьезные изменения в основу. Но Мустафи отыграл отлично – как в обороне, так и в атаке. Здорово, что у нас в составе есть игроки такого уровня», – приводит слова Нойера пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, Германия обыграла Украину со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2016.