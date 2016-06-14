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    Эдер: «Не нужно зацикливаться на победе»

    Нападающий «Интера» и сборной Италии Эдер рассказал о том, как он готовился к старту Евро.

    «Игра дарит нереальные эмоции. Наш тренер верит в меня. Я самостоятельно тренировался дома, чтобы быть готовым к чемпионату Европы. Я не смотрю ТВ и не читаю газет, потому не прислушиваюсь ни к какой критике. Для нас старт этого турнира вышел просто шикарным, но не стоит зацикливаться на этом и готовиться к матчу со Швецией», – заявил Эдер.

    Стоит отметить, что Эдер подвергся критике болельщиков за низкую результативность: за последние полгода в составе «Интера» он лишь однажды смог поразить ворота соперников.

    Источник: Football Italia

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    14.06.2016 06:29
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