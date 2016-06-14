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    Витсель: «Теперь Бельгия должна побеждать в обоих оставшихся матчах»

    Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель считает, что быстрый гол сыграл злую шутку с его командой в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против сборной Италии.

    «Мы могли избежать первого гола, но неправильно просчитали траекторию полета мяча. При этом, во втором тайме у нас были возможности отыграться. В случае, если бы нам это удалось, то и игра бы изменилась.

    Теперь на нас будет оказываться колоссальное давление, так как мы должны побеждать в обоих оставшихся матчах. Нам не хватило «инстинкта убийц», итальянцы же – преуспели именно в этом», – приводит слова Витселя телеканал RTBF.

    Напомним, матч Бельгия – Италия закончился со счетом 0:2. Во первом матче группы Ирландия и Швеция поделили очки – 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2016, 09:17

      Ты ж из Зенита, Витсеоль,
      Значит вылетишь и отсель.
      Вы в Питере ни дать, ни взять,
      Смогли решающее проиграть.

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