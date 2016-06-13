Евро-2016. Автогол Кларка принес Швеции ничью в матче с Ирландией

В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Ирландии и команда Швеции сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки ирландской команды: Весли Хулахан поразил чужие ворота, Киран Кларк – свои.

В это группе также выступают команды Бельгии и Италии.

Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Ирландия – Швеция – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хулахан, 48; 1:1 – Кларк (в свои ворота), 71.

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Кларк, О'Ши, Уилан, МакКарти (МакГиди, 85), Лонг, Хендрик, Уолтерс (МакКлин, 63), Брэди, Хулахан (Кин, 78).

Швеция: Исакссон, Лустиг (Йоханссон, 45), Гранквист, М. Ольссон, Форсберг, С. Ларссон, Чельстрем, Ибрагимович, Берг, (Гвидетти, 59) Линделоф, Левицки (Эгдаль, 86).

Предупреждения: МакКарти, 43; Линделеф, 61; Уилан, 77.

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