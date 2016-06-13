Пике: «Какой же качественный пас отдал Иньеста, вот это игрок»

Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился впечатлениями после победы в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (1:0). Пике стал автором победного гола, воспользовавшись передачей Андреса Иньесты.

«Думаю, мы очень хорошо играли и контролировали матч, но мяч просто не шел в ворота. Мне повезло забить, но вся команда играла феноменально.

Мы не отчаивались, пытались организованно атаковать, используя всю ширину поля. Мы создавали моменты до тех пор, пока не забили.

Какой же качественный пас отдал Иньеста, вот это игрок», – сказал Пике.