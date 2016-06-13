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    Евро-2016. Испания вырвала победу над Чехией в самой концовке матча

    В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании сумела вырвать победу над Чехией. Сухой счет продержался почти до самого конца встречи, однако за три минуты до финального свистка точный удар Жерара Пике принес «красной фурии» первые три очка на турнире.

    Чемпионат Европы-2016. 1-й тур. Группа D

    Испания – Чехия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пике, 87.

    Испания: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас (Алькантара, 70), Силва, Нолито (Педро, 82), Мората (Адурис, 63).

    Чехия: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Плашил, Дарида, Гебре Селасси (Шурал, 86), Росицки (Павелка, 89), Крейчи, Нецид (Лафата, 75).

    Предупреждения: нет – Лимберски, 61.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 18:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 13 июня 2016, 19:14

      Чехи удачи в оставшихся матчах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 13 июня 2016, 18:42

      Чехи выложились на 100%, супер ребята, но Испания объективно больше заслуживала победы. Лишь бы Чехия не выдохлась, и демонстрировала, и дальше такой же футбол. Очень понравились, достойны выхода из группы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 13 июня 2016, 18:30

      Чехи удивили

      3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 июня 2016, 18:09

      Чехи молодцы

      3
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