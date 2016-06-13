Глава ВОБ: «На матче в Лилле со Словакией будет меньше российских болельщиков, чем на игре в Марселе»

По словам главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина, число российских болельщиков на матче второго тура группового этапа Евро-2016 со сборной Словакии в Лилле будет меньше, нежели на дебютном поединке сборной России против англичан (1:1), проходившем в Марселе.

«В Лилле ожидается значительно меньше россиян, чем было в Марселе, потому что сборная Словакии, с точки зрения футбольных рейтингов, соперник не того уровня, плюс до Лилля сложно добираться и дороже, внутренние перелеты и переезды – это непросто. А если брать машину на прокат, то нужно ехать почти через всю Францию – 1300 км. Народа будет меньше, но и в Лилле сборная России не останется без поддержки болельщиков.

Кто-то уже уехал сейчас, мы уезжаем завтра, Лилль – небольшой город, там номера гостиниц переполнены, плюс болельщики Англии и Уэльса, которые не попадают на матч своих команд, также будут официально находиться в Лилле», – сказал Шпрыгин.

Напомним, игра Россия – Словакия состоится в Лилле в среду 15-го июня.

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