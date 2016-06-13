Швеция и Ирландия определят сильнейшего в очном противостоянии

В первом матче группы E на Евро-2016 сыграют сборные Швеции и Ирландии. Между собой команды сыграли 12 матчей, 7 из которых выиграли шведы. Еще три матча остались за ирландцами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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