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    Щербаченко: «Тактика на матч с Англией была выверенной и правильной»

    Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко дал оценку игре сборной России в первом матче на Евро-2016, в котором россияне встречались с Англией (1:1).

    «Я считаю, что тактика на матч была выверенной и правильной. Определенные ошибки с составом были, но это все, как говорится, задним умом. Говорю как тренер, который часто раскладывал пасьянс перед игрой и часто не угадывал. Думаю, Слуцкий сам разберется. Соперник – фантастически сильный. Если бы тренеров поменяли местами, Слуцкий разгромил бы нашу команду с крупным счетом. Какие основания? Скорость, индивидуальное мастерство, физическая готовность, опыт игры в сильном чемпионате Англии.

    Что касается нашего вратаря, он сделал свое дело. По моему опыту, никогда не надо хвалить людей этого амплуа во время турнира. Впрочем, как и ругать их. Это особая каста футболистов. После назначенного штрафного в наши ворота, с которого был забит гол, предлагаю россиянам на один день отказаться от пиццы, спагетти и моццареллы. Очень понравилось, что команда терпела, выполняла установку тренера, была жесткая дисциплина, ребята ждали своего шанса и добились положительного результата. Игроки действовали очень четко. Считаю, это одна из сильнейших наших команда за последние годы», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 06:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 13 июня 2016, 12:20

      ....сильнейшая за последние пол года!!!...да и то, если бы в ней был дзагоев, денисов и жирков......год назад она была сильней

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 июня 2016, 10:23

      Приятный отскок.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 июня 2016, 08:17

      Отскочили чудом. Две игры впереди играть надо!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 июня 2016, 08:08

      Считаю, это одна из сильнейших наших команда за последние годы»

      редактора на вас нет...

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Аид666 13 июня 2016, 10:11

      Что значит "редактора"? Вообще-то это мнение тренера и он имеет на него право. А Ваше право соглашаться или высказывать свое. Есть и третий вариант, при котором, следуя известной поговорке, легко сойти за умного (это не камень в чей-то огород, а общая фраза) - промолчать.

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      Рейтинг: +483

      headdevil > ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 12:21

      "одна наших команда". про синтаксис он.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > headdevil 13 июня 2016, 20:08

      Спасибо за замечание! Я эту ошибку проскочил)).

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