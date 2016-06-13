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    Лев: «Мы доминировали над Украиной во втором тайме»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча против Украины (2:0).

    «Это была очень интенсивная физическая игра. В первом тайме нам пришлось побегать, было много моментов, когда мы теряли мяч и должны были отражать контратаки соперника. Во втором тайме мы уже исправили это, хорошо контролировали мяч, и уже нашему сопернику пришлось много бегать. Мы доминировали после перерыва. Но надо сказать, это было не так просто на фоне такой хорошей обороны, которую продемонстрировала сборная Украины.

    Рад, что Швайнштайгер смог вернуться после стольких травм и усилий, потраченных на восстановление. А Нойер – лучший вратарь в мире, я постоянно говорю ему об этом. Для меня не так важно, кто носит капитанскую повязку. У нас несколько лидеров, и Нойер – один из них.

    Матч с Польшей станет ключевым, потому что обе команды победили в первом матче и результат личной встречи определит расклад сил в группе», – заявил Лев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.06.2016 01:48
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 13 июня 2016, 10:58

      Нормально немцы сыграли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 июня 2016, 08:20

      В конце первого тайма украинцы их возили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > Lexa_Lexa 13 июня 2016, 12:48

      В том-то и дело, что только в конце первого тайма.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 13 июня 2016, 07:59

      Германия была на порядок лучше украины.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 13 июня 2016, 06:38

      Лев такое выражение подобрал *доминировали над Украиной* из уст немца совсем не прилично звучит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 13 июня 2016, 06:25

      Немцы опять чемпионы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 13 июня 2016, 04:20

      Ну а что, немцы одни из фаворитов этого ЧЕ. Ничего удивительного.

      -1
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