Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко: «Нам немного не повезло, но шансы на выход из группы есть»

    Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после матча против Германии (0:2).

    «В идеальном варианте мы должны были играть так, как в первом тайме. Не зря с таким подбором игроков немцы выиграли чемпионат мира. Важно было сыграть компактно, мы это сделали в первом тайме. Разница была в стандартах. Ну и нам еще немного не повезло.

    У нас есть шансы выйти из группы. Но после сегодняшнего матча нам нужны две победы. Важно, чтобы ребята восстановились, потому что отдали много сил», – заявил Шевченко в эфире «Матч ТВ».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 13 июня 2016, 00:39

      Что ты выдумываешь?Немцы есть Немцы.Они сделали корректировки в перерыве и попросту загоняли Украину.Посмотрим,что будет во втором туре...Успеют ли хохлы восстановиться?Ибо сил они оставили очень много.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11