Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Турция – Хорватия. Стали известны стартовые составы

    Стали известны стартовые составы сборных Турции и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2016.

    Турция: Бабакан, Балта, Чалханоглу, Генюл, Инан, Тосун, Туран, Озякуп, Топал, Туфан, Эркин.

    Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич, Модрич, Срна, Брозович, Манджукич, Бадель, Вида.

    Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11