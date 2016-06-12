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    Слуцкий: «Действующие чемпионы мира и Европы не являются главными фаворитами Евро-2016»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что Испания, являющаяся действующим чемпионом Европы, и Германия, которая стала триумфатором последнего чемпионата мира, не являются главными фаворитами Евро-2016.

    «На мой взгляд, на континенте сложилась уникальная ситуация. Ни действующий чемпион Европы, ни действующий чемпион мира не являются безоговорочными фаворитами. Они, бесспорно, в числе претендентов на победу, об этом говорит хотя бы их статус.

    Но, на мой взгляд, к таковым относятся еще и Франция, Бельгия, Англия. Они точно смогут составить серьезную конкуренцию, вплоть до финала. Есть, например, еще Хорватия, которая способна на равных играть с любой командой мира. Считаю, пять-шесть сборных в равной степени могут претендовать на победу», – сказал Слуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 13:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 12 июня 2016, 16:32

      "Слуцкий раскритиковал сборную Испании.Зачем?"
      И
      "Слуцкий: «Действующие чемпионы мира и Европы не являются главными фаворитами Евро-2016»"

      Бомбардир,ты больной???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 15:38

      Комментарий удален.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2016, 13:50

      Был у букмекеров?слово в слово

      1
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