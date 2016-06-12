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    Василий Березуцкий: «Не нужно преувеличивать значение ничьи с Англией – мы пока ничего не сделали»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от ничьи с командой Англии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 (1:1).

    «К концу матча «наелся», очень сильно устал, но, как бы банально и бравурно это ни звучало, матч завершается только с финальным свистком, поэтому пошел вперед, тут вариантов никаких. Но преувеличивать значение результата не нужно, мы пока ничего не сделали, это просто одно очко в матче с Англией, выводы только по итогам групповой стадии. Поэтому про англичан забываем и уже готовимся к Словакии», – сказал Березуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 12:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 12 июня 2016, 15:53

      Это точно, с такой игрой можно и Словакии проиграть, если везти больше не будет.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июня 2016, 12:57

      Слова не мальчика, но мужа.
      Трезво и по делу, не ожидал от него.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июня 2016, 12:41

      Типо скромничает?))) А в душе считает себя величайшим футболистом в истории футбола, как в бильярде называют "дурака" забив)

      -3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > diadushka 12 июня 2016, 14:00

      желчью сучара на подовись

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > olic29ivica 12 июня 2016, 16:25

      сучара это вся твоя родня ублюдошная! Неприятно правду услышать?))) Лучше бы звучала фраза: забил феноменальный гол благодаря индивидуальному мастерству?)))

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > diadushka 12 июня 2016, 16:47

      Никчемный ты раз так можешь смело говорить про чью то родню, слабак ущербный)...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > olic29ivica 12 июня 2016, 16:57

      тебя ущерба кто воспитал так, что легко можешь незнакомого человека оскорблять, те не заслуживают уважения, поэтому и ты и родня твоя никчемная! Тебя лично кто сучарой назвал чмо? Или ты за монитором поэтому герой такой?)))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > olic29ivica 12 июня 2016, 16:59

      вон вчера герои вроде тебя также из толпы про негров что-то кричали) а наказана будет команда, а не отдельные трясуны вроде тебя

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > diadushka 12 июня 2016, 17:26

      Хуесосня вроде тебя за монитором герои бля, идеально без ошибок проживающие свою жизнь))) ты сучара желчная сучарой за дело назван, когда Андрюшка Аршавин про ожидания говорил, он ублюдошников как ты ввиду имел недовольных хуесосиков и был прав, какие негры какие беспорядки внатуре ты даунита, пообщатьсч бы с тобой вплотную) но это только мечты.., так что можешь пиздеть про родню ммело спрятавшись за монитором ГНИДА

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > olic29ivica 12 июня 2016, 18:29

      в-общем, ты послан нах....й баран! Не о чем с тобой общаться "кнопочный герой") А на твоего кумира аршавина мне также пох.... как и на тебя

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > diadushka 12 июня 2016, 19:58

      иди посасывай дальше ушлепка)если ты считаешь меня кнопочным героем давай всетретимся, это можно легко устроить , ты же в Питере живешь ЧМО, давай, нужно только желание от тебя,я так думаю что оно у тебя гнида есть раз тебя "клавишные героем " назвал, вот и посмотрим кто кнопочный, если ты в лицо скажешь мне все что тут сказал тогда другое дело пиздализ, только я уверен что , такая сучья сука на это не пойдет, так что , клавишный герой ты шлюха

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это факт - вы НИЧЕГО не сделали.

      -5
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