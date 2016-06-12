«Манчестер Юнайтед» намерен купить за 100 милионов Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба планирует приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готово заплатить за него около 100 миллионов евро.

Также сообщается, что «МЮ» собирается предложить хавбеку сборной Италии зарплату в 8,5 миллиона за сезон.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Верратти провел 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов.

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