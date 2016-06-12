Турция и Хорватия сыграют в первом матче группы D

Сегодня на чемпионате Европы во Франции будет сыгран первый матч в группе D. На стадионе «Парк-де-Пренс» в борьбе сойдутся сборные Турции и Хорватии.

Стоит отметить, что данную группу многие футбольные болельщики называют «группой смерти». Помимо турков и хорватов в ней сыграют команды Чехии и Испании, которые проведут очную встречу позже.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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