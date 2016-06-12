Стогниенко: «Березуцкий – боец, капитан, мужчина. Лучший игрок матча»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко считает, что защитник Василий Березуцкий должен был стать лучшим игроком матча группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России.

«Василий – молодец! Лучший игрок матча. Не всегда был безупречен, но в обороне сегодня на него легла огромная нагрузка. Посмотрите, какая мощная атакующая группа у английской сборной.

В защите Березуцкий делал все от него зависящее весь матч, а его действия в атаке привели к голу в концовке. Василий – боец, капитан, мужчина!» — сказал Стогниенко.