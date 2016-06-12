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Нойштедтер: «Штрафного не было, Щенников не фолил»

12 июня 2016, 07:17
23

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после ничьей с Англией в матче группового этапа Евро-2016 отметил, что национальная команда набрала очень значимое для себя очко, а также прокомментировал эпизод с назначенным штрафным, после которого англичане забили гол в ворота Игоря Акинфеева.

– Во втором тайме мы лучше сыграли. Лучше стояли в защите. Вместе с опорниками, фланговыми игроками и нападающими лучше накрывали соперника.

– Результат закономерный, или, все-таки, повезло?

– Спасибо Игорю – он тащил, выручал. Штрафного там не было, Жора не фолил. Так что я бы не говорил о везении. Рады, что забиваем на последней минуте и делаем 1:1. Это очко очень важно для нас. Сейчас нужно снова собирать силы и готовиться к следующему матчу.

– Как прокомментируете поведение болельщиков после финального свистка.

– Я ничего не видел.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Россия Щенников Георгий Нойштедтер Роман
Комментарии (23)
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sarra
1465706015
вырвали таки ОЧКО у англии!(+18)
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bzfar
1465707314
100% нарушения не было, после которого забили гол.
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ljrljr0505
1465709519
Макаронник- Лучший судья???? Финалы судил. придумал фол, которого и в помине не было. Вот о чем Мутко думать и говорить должен. А наши болельщики красавцы. За Флаг и Гимн поруганные встали грудью. И показали кто есть кто. 30 человек разогнали целый сектор. Респект им. Пусть уважают чужую страну и не освистывают гимн и не рвут Российские флаги.
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Диктор
1465709568
Я ожидал худшего- но нормально команда сыграла -хотя я до сих пор считаю,что Щенников лишний в основном составе.
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rm4612
1465710442
Россия провела хороший матч с точки зрения отдачи, но было немало брака и везения. Англии же не хватило точных ударов при завершении атак, которых было много. Щенников не нарушал правила, это Алли на него прыгнул. Побыстрее бы ввели видеоповторы для судей.
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B_A_IV
1465710578
кокорин , смолов и дзюба нули
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Etiainen
1465711427
Смольников и Шатов были хороши. ну и Акинфеев. без него бы вдулись давно
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Boniel+
1465713670
Слуцкий убивает малейшую инициативу у игроков.Пример Щенников.Этот парень все пасы отдавал только назад.Все,все до 91 минуты,и единственный пас вперед и гол.А,если бы хотя половину ударов шли на обострение игры результат мог быть иным.Тренер трусоватый!!!
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kazak1975
1465715223
Играть надо против всех, и судей в том числе. Слуцкий не тянет сборную. Его нужно менять, как можно быстрее, пока не загубил команду.
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lordmrv
1465717987
Акинфеев, я тут иногда дул против тебя, прости! Остальным - отскочили, и на том спасибо. Это наша команда, давайте поддержим и не будем обсирать, не смотря на клубные пристрастия.
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