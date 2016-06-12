Нойштедтер: «Штрафного не было, Щенников не фолил»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после ничьей с Англией в матче группового этапа Евро-2016 отметил, что национальная команда набрала очень значимое для себя очко, а также прокомментировал эпизод с назначенным штрафным, после которого англичане забили гол в ворота Игоря Акинфеева.

– Во втором тайме мы лучше сыграли. Лучше стояли в защите. Вместе с опорниками, фланговыми игроками и нападающими лучше накрывали соперника.

– Результат закономерный, или, все-таки, повезло?

– Спасибо Игорю – он тащил, выручал. Штрафного там не было, Жора не фолил. Так что я бы не говорил о везении. Рады, что забиваем на последней минуте и делаем 1:1. Это очко очень важно для нас. Сейчас нужно снова собирать силы и готовиться к следующему матчу.

– Как прокомментируете поведение болельщиков после финального свистка.

– Я ничего не видел.

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