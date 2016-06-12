Кроос: «В матче с Украиной у нас должно быть техническое превосходство»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины.

«Тяжело судить о том, насколько хорошей была подготовка твоей команды, поскольку ты не можешь точно знать состояние соперника. Но для нас важно выйти на хороший уровень уже в начале турнира.

У нас есть своя манера игры, и если мы выложимся в этом матче, то у нас будет техническое превосходство, и мы сможем победить», – сказал Кроос.

Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.