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    Мутко: «Перед ЧМ-2018 мы должны сохранять свой имидж, и не надо, чтобы люди его портили»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал участие российских фанатов в беспорядках до и после матча сборных России и Англии (1:1) в свете проведения ЧМ-2018.

    «При чем здесь ЧМ-2018? Это чемпионат Европы, это разные турниры и разная организация.

    Конечно, мы должны как хозяева будущего чемпионата мира имидж свой сохранять, и не надо, чтобы люди его портили. Это самое плохое», – сказал Мутко.

    Ранее появилась информация о том, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по итогам столкновений российских и английских фанатов в Марселе.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 03:14
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