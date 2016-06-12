Василий Березуцкий: «Надо посмотреть матч Уэльс – Словакия и готовиться ко второму туру»

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал исход матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против Англии (1:1). Благодаря его точному удару в концовке встречи россияне добыли ничью.

«Не важно, кто забил, и не важно, что я забил, важно, что есть результат, есть гол, который позволил заработать очко в матче с тяжелым соперником. В ситуации, когда из группы может выйти и третья команда, – это очень важно.

Игра получилась тяжелой, это ожидаемо. Надо продолжать. Сейчас главное восстановиться, посмотреть матч Уэльс – Словакия и готовиться ко второму туру», – сказал Березуцкий.

Напомним, во втором туре России предстоит встретиться с командой Словакии, которая в субботу проиграла сборной Уэльса (1:2).